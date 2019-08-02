Diyarbakır'da HDP'li belediyeye tepki yağdı. Sur ilçesinde yaklaşık bir aydır su sorunu yaşayan vatandaşlar çözüm bulmayan belediyeyi eleştirdi. Bölge halkı, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyor.

Su, gece 3'te sadece bir saat akıyor .Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar HDP'li belediyeye tepki gösterdi.



Sur ilçesinde yaklaşık bir aydır su sorunu yaşanıyor. Bölge halkı sadece bir saat akan suyla en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.



Susuzlukla mücadele eden vatandaşlar suyun gelme saatini kaçırmamak için nöbet tuttuyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli olarak şikayetlerini ileten vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.





ulusal.com.tr

