"PKK'lıların cenazelerine gitmeye devam edeceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu sözleri söyleyen, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hakkın soruşturma başlatıldı.



Buldan, hafta sonu Van'da partisinin bir etkinliğine katılmıştı. Burada konuşma yapan Buldan, teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklama yaptı. Ardından milletvekillerine çağrı yapıp, PKK'lıların cenazelerine katılmaları için çağrı yaptı.



Bu sözler üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Buldan hakkında sarf ettiği bu sözleri nedeniyle soruşturma açtı.



ulusal.com.tr













