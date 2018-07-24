banner982
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

HDP'li Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

"PKK'lıların cenazelerine gitmeye devam edeceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP'li Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Bu sözleri söyleyen, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hakkın soruşturma başlatıldı.

Buldan,  hafta sonu Van'da partisinin bir etkinliğine katılmıştı. Burada konuşma yapan Buldan, teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklama yaptı. Ardından milletvekillerine çağrı yapıp, PKK'lıların cenazelerine katılmaları için çağrı yaptı.

Bu sözler üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Buldan hakkında sarf ettiği bu sözleri nedeniyle soruşturma açtı. 

ulusal.com.tr






 

Etiketler; #hdp #buldan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.