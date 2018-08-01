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HDP'li Erkan Baş'a soruşturma

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP'li Erkan Baş'a soruşturma

Türkiye İşçi Partisi Kurucu Meclis Üyesi ve HDP Milletvekili Erkan Baş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'diktatör' ifadesini kullanması gerekçe gösterildi.Konuyla ilgili İleri Haber'e konuşan Baş, "Avukat arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, neredeyse iktidara teslim olmayan herkese dava açılması için kullanılan ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret ‘ suçlamasıyla hakkımızda soruşturma başlatılmış. Türkiye'de hukukun geldiği nokta hepimizin malumu, dolayısıyla böyle bir soruşturmanın bugüne denk gelmesini tesadüf olarak görmüyorum" açıklamasında bulundu.

 

Etiketler; #hdp #erkan baş #soruşturma #Cumhurbaşkanına hakaret
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