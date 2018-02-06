HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Encü hakkında Başbakanlık Tezkeresi okundu.



Okunan tezkereye göre, Encü'nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.



Milletvekili Encü hakkında iki ayrı dosyadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.



Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü.



HDP'li Leyla Zana'nın da TBMM'ye devamsızlık nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine karar verilmişti.



ulusal.com.tr