HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye terör örgütü üyeliği ve propagandasından tutuklu yargılandığı davada verilen 4 yıl, 7 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 4 Kasım'da tutuklanan HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Yargılama sonucunda Ferhat Encü, 9 Haziran'da 4 yıl, 7 ay hapis cezasına çarptırdı.



Encü'nün avukatları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara itiraz etti.



Ancak mahkeme, Ferhat Encü'ye verilen cezayı onadı.



Ferhat Encü'nün aldığı ceza nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesinin gündeme getirilebileceği belirtildi.