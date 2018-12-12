Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan, kız çocuklarına örgüt propagandası yapıp, kandırarak kırsal alana göndermekle suçlanan eski HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Biçen hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, daha önce güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.Y. ile gizli tanık "Sabır"ın ifadeleri de yer aldı.

Kadın terörist teşhis etti



İddianamede, 2017'de güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.Y'nin de sanığı teşhis ettiği belirtildi.



A.Y'nin iddianameye yansıyan ifadeleri şöyle:



"Bana göstermiş olduğunuz şüphelinin ismi Hülya. Kendisi Diyarbakır Silvan HDP ilçe teşkilatında üst düzey birisiydi. 2015'in Haziran ayında PKK/KCK terör örgütüne katılmamda bana yardımcı olan ve beni Lice kırsalında örgüt mensuplarına teslim eden kişidir."



"Kız çocuklarını kandırarak kırsal alana göndermektedir"



Gizli tanık "Sabır" ise Biçen'in terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşleri doğrultusunda kurulan KCK yapılanmasında sözde "Özgür Kadın Hareketi"nde (TJA) faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Sanık Biçen'in terör örgütü PKK'ya ideolojik anlamda bağlı olduğunu ve evinde örgüt mensuplarını barındırdığını öne süren "Sabır" ifadesinde şunları kaydetti:



"Biçen, Silvan'da meydana gelen bütün yasa dışı eylemlere katılmakta ve tüm ilçe örgütlenmesini bu eylemlere katılmaları doğrultusunda yönlendirmektedir. İlçede bulunan kız çocuklarına örgüt propagandası yapıp, onları kandırarak kırsal alana göndermektedir. Örgütün kadın hareketinin Silvan'da çok güvendiği kişilerden birisidir. PKK/KCK terör örgütünün Silvan ilçesinde başlatmış olduğu sözde 'özyönetim' ilanlarında yer almıştır. İlçede PKK/KCK terör örgütünün başlattığı olaylarda onlarca insanın ölmesinden sorumludur."



Terörist cenazelerine katılma çağrısı



İddianamede, "HDP Amed" isimli hattan sanık Biçen'in telefonuna farklı tarihlerde, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılması yönünde mesaj atıldığı aktarıldı.



İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:



"PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri esnada yaşamını yitiren örgüt mensuplarını 'kahraman' olarak göstermek için kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları, örgütün faaliyetlerini meşrulaştırmak, haklı kılmak adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, bunun için cenaze törenlerini de toplumsal olay ve gösteriye dönüştürerek terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları yapılan operasyonlardan bilinmektedir. Şüphelinin de PKK terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır.



İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Hülya Biçen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Biçen tutuklanmıştı.