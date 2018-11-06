İsrail 'Filistin Engereği'ni 'İsrail'in ulusal yılanı' ilan etti
İsrail 'Filistin Engereği'ni 'İsrail'in ulusal yılanı' ilan etti
Nuriye Akbulut 1 çift küpe ile İMECE'ye katıldı
Nuriye Akbulut 1 çift küpe ile İMECE'ye katıldı
'Suudi Arabistan'ın politikasını baş aşağı etti'
'Suudi Arabistan'ın politikasını baş aşağı etti'
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yolsuzluk' iddialarına cevap geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yolsuzluk' iddialarına cevap geldi

HDP'li Mahmut Toğrul'a hapis

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Mahmut Toğrul'a hapis

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahmut Toğrul katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Toğrul'un avukatları, sanığın konuşmalarında suç unsuru oluşmadığını ve beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Şubat 2016'da Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşını söylediğini, 250 kişilik kalabalığa yaptığı konuşma ve aynı yıl mart ayında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki nevruz etkinliğinde sarf ettiği sözlerin terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın Kahramanmaraş'taki etkinlikteki sözlerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturmadığını ancak Gaziantep'teki eyleminde atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, sanık için 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #mahmut toğrul #hapis #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.