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HDP'li Önlü'nün sosyal medya paylaşımlarına inceleme

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin başsavcılıkça inceleme başlatıldı.

HDP'li Önlü'nün sosyal medya paylaşımlarına inceleme

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin başsavcılıkça inceleme başlatıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Önlü'nün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. 

Başsavcılık koordinesinde yürütülen inceleme çerçevesinde, güvenlik birimleri, Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarını araştırmaya başladı.

İncelemenin ardından bir suç unsuru tespit edilmesi halinde hazırlanacak dosya, gerekli yasal işlemin yapılması için Önlü'nün milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Alican Önlü #hdp
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