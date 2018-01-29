Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir hakkında, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Baydemir hakkında, 28 Ocak'ta, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı operasyonlar yürüten TSK'yı "işgalci" olarak belirten, operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de yayımlanan açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "devlete karşı savaşa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in 28.01.2018 tarihinde basına yaptığı ve Twitter üzerinden yayınlanan açıklamasında Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini işgalci olarak belirten, yine operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran, halkı sokağa çağıran beyanları nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve devlete karşı savaşa tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.



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