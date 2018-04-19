Erken seçim önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Erken seçim önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Vatan Partisi yarın meclise yürüyor!
Vatan Partisi yarın meclise yürüyor!
'Ne yaparsanız yapın bizi engelleyemeyeceksiniz'
'Ne yaparsanız yapın bizi engelleyemeyeceksiniz'
AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama
AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP'nin meclisteki sandalye sayısı 48'e düştü.

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #osman baydemir #selma ırmak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.