HDP'li vekillere böyle seslendi
Çocuklarını geri alabilmek için PKK'ya direnen ailelere katılım sayısı artıyor. Aileler el ele seslerini duyurmaya çalışıyor. Günlerdir, aylardır hatta yıllardır çocuklarının dönmesini bekleyen aileler, HDP'nin kapatılmasını istiyor.
GÜNDEM 06.09.2019, 22:59
Koyun alesi de artık HDP il binası önünde eylemde. Çünkü isyan büyüyor.
Anne Aysel Koyun, oğlu Neşat Koyun'un 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaçırıldı.
HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde ölüm orucu tutan Celil Bektaş, HDP'li vekillere böyle seslendi.
Ailelerin sayının giderek çoğalması HDP'deki rahatsızlığı arttırdı. HDP'li milletvekilleri polise giderek annelerin kaldırılmasını istedi.
Olumsuz yanıt alarak geri dönerken aileleri selamlayan vekillere tepki büyük oldu.
Eylemin 2'inci gününden beri o merdivenlerden ayrılmayan anne Ayşegül Biçer'in sözleri çarpıcıydı.
Biçer hükümete ve yargıya seslendi, "HDP kapatılsın" dedi.
ulusal.com.tr
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