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HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

HDP Parti Meclisi'nde, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine karar verildi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Bugün toplanan ve halen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

HDP, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday yapılmasını kararlaştırdı. HDP Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK'sına yetki verdi.

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi'nde, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK'sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #HDP Parti Meclisi #selahattin demirtaş #hdp
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