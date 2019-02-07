PKK destekçisi HDP'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Mardin'de HDP'nin aday tanıtım toplantısında PKK'yı öven ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapsi isteniyor.

HDP heryerde açıkça PKK propagandası yapıyor. Emniyet güçleri terör destekçilerine taviz vermiyor.



Mardin'deki aday tanıtım toplantısında PKK'lı teröristleri öven, ölen teröristler için saygu duruşunda bulunan HDP'liler için Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



HDP İl Eş Başkanı Sincar'da dahil olmak üzere, bazı kişilerin yakalandığı belirtildi.



HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca için ise istenilen hapis cezası belli oldu.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Uca'nın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Uca'nın avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre istedi. Mahkeme, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.





ulusal.com.tr



