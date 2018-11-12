CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’li Ahmet Türk arasında yapılan Ankara'daki görüşmeye dair bir açıklama da HDP'den geldi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını, kendilerinin de görüşmeyi sonradan öğrendiğini söyledi.



T24'ten Hülya Karabağlı'ya konuşan Kurtulan, “Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz" dedi.



Ne olmuştu?



Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, 8 Kasım'da Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün gizlice buluştuğunu yazmıştı.



Atilla'nın iddiasına göre buluşmada bir medya patronu da vardı. Toplantıda yerel seçimde ortak hareket edebilmenin imkanlarının konuşulduğu, Türk'ün "Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara’da Mansur Bey’e(Yavaş) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul’da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!" dediği iddia edilmişti.