Türkiye'de katilin adına hala PKK diyemeyenler var. Türkiye'nin yüreğini dağlayan saldırıyı yapan PKK'yı eleştirmekten, kınamaktan, korkanlar... Kim mi onlar? Başta terör örgütünün siyasi uzantısı HDP geliyor. Faili göstermeyenlere tepki Vatan Partisi'nden geldi.

26 yaşında bir anne ve 11 aylık bir bebek, PKK'nın hain saldırı ile şehit oldu.



PKK Türkiye'nin yüreğine ateş, gözlerine yaş düşürdü. Terör örgütüne tepki büyürken, "vatan sağolsun" derken, bazı isimler ise saldırıyı yapana "PKK" demekten korktu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapan HDP... PKK'nın siyasi kolu.. Milletvekilleri PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan HDP, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı, saldırı kınandı.



HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı açıklamada "Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir" denildi.



HDP'li vekiller de sadece yarım ağızla, PKK'ya dokunmadan, "terör olayını" kınamakla geçiştirdi.



İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katilin adını söylemedi. Kaftancıoğlu ve Ağbaba, tepkiler üzerene mesajlarını düzeltmek zorunda kaldı.



Terörü lanetleyen ancak terörün failini ağzına alamayanlara tepki Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "HDP, PKK'nın kanlı rolünü gizlemektedir" dedi.



PKK askerimizi, polisimizi ve korucularımızı şehit ettiği zaman ses çıkarmayan hatta terörist cenazelerine giden HDP ve çevresi şimdi bir anne ve 11 aylık bebeğimizin şehit edilmesi üzerine sözde "kabul edilemez" açıklamaları yapmaktadır. "Şiddetin kaynağı kim olursa olsun" diyerek lafa başlayanlar terörün ve şiddetin kaynağı olan örgüt belliyken ve adı PKK iken bunun adını bilinçli olarak anmamaktadırlar. PKK'nın kanlı rolünü gizlemektedirler. Zaten PKK'nın aday listelerini hazırladığı bir partiden başka türlüsü de beklenemezdi.



Reyhan, Vatan Partisi'nin HDP'nin kapatılması için gerekli bütün delilleri birçok kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğunu hatırlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Bir an önce Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılmalıdır.

Vatan Partisi bütün gövdesiyle terörle mücadele mevzisindedir. Bölücü teröre karşı kararlılıkla mücadele eden askerimizin, polisimizin ve korucularımızın yanındayız. Türkiye ABD güdümlü bölücü terörü ezecektir.



CHP yöneticilerinin de PKK'nın adını anmaktan kaçınmasını eleştiren Reyhan, "Şaşırmadık. Her evden bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye" diyen kişilerdir" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

