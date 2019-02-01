CHP ve İyi Parti’nin PKK’nın yasal kolu HDP ile olan işbirliği resmen açıklandı. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, CHP ile İYİ Parti ile uzlaşı içinde olduklarını söyledi. CHP ve İyi Parti’nin İzmir adayı Tunç Soyer’in “HDP için en iyi isim” olduğunu belirten Baydur, hem destekleyeceklerini hem de Tunç Soyer için çalışacaklarını ifade etti.

PKK’nın yasal kolu HDP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile birlikte seçime girdiklerini ilan etti. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, yerel seçimlerdeki işbirliğini Amerika’nın Sesi’ne verdiği röportajda açıkladı.



HDP, İzmir’de CHP ve İyi Parti’nin ortak adayı Tunç Soyer’e oy verecek ve Soyer için çalışacak.



HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, Tunç Soyer’in “HDP için en iyi isim” olduğunu söyledi. Zira Tunç Soyer de PKK’nın ele geçirdiği belediyelere kayyum atamasına karşı PKK/HDP’nin yanında yer almıştı.



HDP yalnıza İzmir’de değil, diğer illerde de anakent ve ilçeler için CHP ve Saadet Partisi ile görüşmeler yapıyor. Özellikle Batı illerinde CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ortak hareket ediyor.



CHP, İyi Parti ve HDP İstanbul ve Mersin’de de ittifak halinde. Mersin’de CHP ve HDP il başkanları bir araya geldi. Ortak hedef ve isim üzerinde uzlaştıklarını ilan etti.



CHP, İyi Parti ve HDP ittifakını yakından ilgilendiren CHP Parti Meclisi yarın toplanacak. CHP, ağırlıklı olarak ittifak adaylarının olduğu 200 adayın ismini belirleyecek. HDP de CHP ve İyi Parti adaylarına göre pozisyon alacak.





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