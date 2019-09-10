"HDP seçim kazandı oğlum dağa çıktı"

Diyarbakır HDP İl Binası önündeki ‘evlat nöbeti’ne dün üç aile daha katıldı. Böylece nöbetteki aile sayısı bir haftada 18’e ulaştı. Evlatlarını PKK’ya kaptıran ve “buradan gittiler buraya bıraksınlar” diyerek HDP kapısında nöbet eylemine katılan ailelerden ikisi Diyarbakır’dan, biri İstanbul’dan geldi. PKK’nın dört yıl önce el koyduğu çocuklardan Yakup’un babası Salih Edizer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Edizer, HDP’nin Haziran 2015 seçimlerinde Meclis’e girmesiyle, oğlunun dört arkadaşıyla birlikte Kağıthane ilçesine yönlendirildikten sonra dağa çıktıklarını anlattı.

DÖRT YILLIK SUSKUNLUK SON BULDU

14 yaşındaki çocukları Yakup’u geri almak üzere HDP kapısına giden Salih ve Saliha Edizer çiftinin anlatımına göre Yakup, HDP 2015 Haziran seçimlerinde barajı aşınca 4 arkadaşıyla birlikte kaybolmuş. Arkadaşlarından birisi aileye çocuklarının HDP Kağıthane ilçesine yönlendirildiklerini ifade etmiş. Çocuklardan daha sonra haber alınamamış. Baba Salih, kargo işçisi, eşi ise bu dönemde kanser hastası olmuş. Ana baba birlikte Yakup’u geri alıncaya kadar HDP kapısında bekleyecekler.

KÜRTÇE BİLE KONUŞMAZDI

Diğer aile adına baba Süleyman Aydın, Diyarbakır Sur ilçesinden katıldı, nöbete yalnız geldi. Eşi Sultan ilaç tedavisi görüyor, gelememiş. Çocukları Özkan, dağa çıkartıldığında henüz 15 yaşındaymış. Süleyman, yüzünde dört yılın hasreti ve öfkesiyle mikrofonlara konuştu: “Berber kalfasıydı, Kürtçe bile bilmiyordu, Kürtçe konuşamazdı. 2015’te kayboldu. Lice’de aradık, ordan Kobani (Ayn el Arab)’ye gönderildiklerini söylediler. İmkanımız olmadığı için araştıramadık. Biz oğlumuzu istiyoruz, buradan gidiyorlar dağa, buraya getirsinler.”

KURAN KURSUNA GİDİYORDU

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır’dan bir aile daha katıldı. Beş çocuk annesi Mevlüde Üçdal, oğlu Ramazan’ın 2015’ten beri kayıp olduğunu ve terör örgütünce dağa götürüldüğünden emin olduğunu söyledi. “Başka bir yerde olamaz” diyen anne Mevlüde, dört yıldır yaşadığı kabusu anlattı: Kaybolduğunda 17 yaşındaydı. Elazığ Harput Kuran Kursuna gidiyordu. O sabah kursa gidiyorum diye çıktı ve bir daha da gelmedi. Ablası önce kursu aradı tabii, o gün kursa gitmemiş. Hemen HDP’ye koştuk, sorduk. Bize “Lice’ye bakın’ diye akıl verdiler. Lice’ye eşim gitti, sordu soruşturdu ama eli boş döndü.”

BAKAN GİTTİ

Nöbetteki ailelere destek de her gün artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Anaların yanındayız” açıklamasının ardından dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da nöbetçi ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Bireysel desteklerde de artış vardı. Trabzon’dan üzerlerinde Trabzonspor formalarıyla gelen iki taraftar “hepimiz biriz” mesajı getirdi ve HDP’nin önündeki protestocu ailelerle kucaklaştı.

Diyarbakır’dan Şirvan Vural ise ailelere yemek dağıttı ve “Mücadelelerini destekliyoruz, bunu yemek dağıtarak gösteriyoruz” diye konuştu.

TBB’DEN DESTEK ZİYARETİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) adına Gaziantep Barosundan Av. Ali Elibol da dün aileleri ziyaret edenlerdendi. Elibol, “Genel Başkan Feyzioğlu’nun selamını getirdim, yavrularınıza bir an önce katılmanızı diliyoruz” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak TBB tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Bu anneler, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını geri istiyor. Bağırlarına basabilmek, yeniden onları koklaya koklaya kucaklayabilmek için. Onlar anne. Tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler.”