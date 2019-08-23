HDP Sözcüsü Günay Kubilay, kayyum atamalarına karşı açıklama yaptı, başkanların göreve iade edilmesini istedi. HDP'li Kubilay, atamalara sadece AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin destek vermesini de eleştirdi.

HDP'li belediyelerin el çektirilmesine tepki gösterdi. Uzaklaştırılan belediye başkanlarının geri alınmasını istedi.



Kameraların karşısına bu kez HDP Sözcüsü Günay Kubilay geçti. Kayyum atamalarına destek verenlerden rahatsızlığını dile getirdi. Vatan Partisi'ni doğrudan hedef aldı.



Parti genel merkezinde konuşan Kubilay, Ak Parti'nin seçimlerdeki yenilgisinden dolayı bu adımı attığını iddia etti.



PKK'nın siyasi kanadında bu gelişmeler yaşanırken, PKK halk nezdinde de umduğunu bulamadı.



PKK ele başlarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan, kayyum atamalarından sonra terör örgütünün yayın organına konuştu. Halkın Diyarbakır, Van ve Mardin başta olmak üzere sokağa çıkmasını istedi.



Ancak bu çağrı boşa çıktı. Terörün yıllardır mağdur ettiği bölge halkı, Karayılan'ın bu isteğine karşılık vermedi. Kitlesel tepki eylemleri yaşanmadı.





ulusal.com.tr