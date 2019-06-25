HDP yeni anayasa, İyi Parti Soylu'nun istifasını istedi

Ak Parti'nin ardından yapılan grup toplantılarında ise hükümete çağrılar vardı. İstanbul'daki seçim sonuçlarına işaret eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP bir kez daha yeni Anayasa çağrısı yaptı. İyi Parti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını istedi. CHP'den ise Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı için referandum çağrısı geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının ardından yeni Anayasa yapılmasını isteyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP, çağrısını yineledi.



İzmir'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen tavsiyenin de yeni anayasa yapımı için olduğunu savundu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise grup toplantısında Öcalan'ın mesajının PKK-HDP kanadındaki iktidar savaşını gösterdiğini vurguladı.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını istedi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin destek verdiği Millet İttifakı cephesinin demokratik dayanışma ile seçimler kazandığını söyledi.



HDP yeni anayasa, İyi Parti ise İçişleri Bakanının görevden alınmasını isterken CHP'den referandum çıkışı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullu seçmenin Cumhurbaşkanı için tarafsızlık mesajı verdiğini belirtti.



ulusal.com.tr