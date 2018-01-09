Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından tartışma başladı.
HDP kulislerinde yeni eş genel başkan adayı olarak Sırrı Süreyya Önder'in adının çıkmasının ardından HDP'de 'Sırrı Süreyya Önder' kavgası başladı.
Sırrı Süreyya Önder'in adının öne çıkmasının ardından HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'dan tepki geldi.
Hasip Kaplan'dan tepki
HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'dan Twitter üzerinden tepki geldi. Kaplan, "HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir.Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..!" diye yazdı.
Sırrı Süreyya Önder tepkisi
Kaplan Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sırrı gitsin film çeksin..!" dedi.
ulusal.com.tr
Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP’de kavga başladı. HDP’de eş başkanlık için yeni isimler konuşuluyor. Ayhan Bilgen’in yanı sıra Sırrı Süreyya Önder ve Osman Baydemir’in adları öne çıkıyor. Sırrı Süreyya Önder 'in adının öne çıkmasının ardından HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'dan tepki geldi. Kaplan Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sırrı gitsin film çeksin..!" dedi
Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından tartışma başladı.
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