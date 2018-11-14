Yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifakı değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk arasındaki görüşmeye ilişkin, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." dedi.



Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısına katıldı.



Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin tesadüfen yapıldığını belirtti.



Buldan görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." diye konuştu.



Yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifakı da değerlendiren Buldan, henüz bir gelişme olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerellerde yapılacak olan görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezi anlamda alınmış bir karar ve görüşme yok bu aşamaya kadar. Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz."



Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise yerel seçimlere 4 buçuk ay kaldığının ve parti olarak yoğun bir çalışma içerisine gireceklerinin altını çizdi.