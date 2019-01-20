HDP’li Ahmet Türk, T24 adlı internet sitesine verdiği demeçte PKK’nın uzantısı PYD’nin Suriye’de federal sistem oluşturabilecek güce eriştiğini ileri sürdü. Türk, ABD için ‘Yarın Kürtleri satıp satmayacağını bilemiyoruz’ da dedi

HDP’li Ahmet Türk, PYD’nin en güçlü dönemini yaşadığını savunarak, “Silahların Suriye Hükümeti’ne bırakılması gibi talepler, Kürtler tarafından bence kabul görecek bir talep değil. Böyle bir şey olursa mesafe alınmaz” dedi.



Ahmet Türk, T24 adlı internet sitesine verdiği demeçte PKK’nın Suriye kolu PYD’yi savundu. Demokratik bir anayasa etrafında PYD’nin Suriye’de otonom federal sistem oluşturabilecek güce eriştiğini ileri süren Türk, Suriye Hükümeti’nin PYD’nin taleplerini görmezden gelmesi halinde bir araya gelme ve uzlaşma şansının olmayacağını belirtti. Türk, şöyle konuştu: “Suriye’nin önüne koyduğu projeleri net olarak bilmiyoruz. Duyduğumuz, anladığımız kadarıyla evet, demokratik anayasada evet, yerelde Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği, seçimlere katılacağı bir ortamın sağlanması evet, bunun dışındaki şeylerde silahların Suriye Hükümeti’ne bırakılması gibi talepler Kürtler tarafından bence kabul görecek bir talep değil. Böyle bir şey olursa mesafe alınmaz.”



‘ABD’NİN KÜRTLERİ SATIP SATMAYACAĞINI BİLMİYORUZ’

Türk, ABD’nin çekilme kararıyla birlikte bölgedeki Kürtleri satıp satmadığı ile ilgili bir soruya şu karşılığı verdi: “Kürtler IŞİD’in bu topraklardan silinmesinde en büyük rolü oynayan, en büyük güç olarak ortaya çıktı. Türkiye daha düne kadar burada beş kişilik yeni kadroları gözaltına alındı. Fırsatlar verildi. Kimse diyemez ki Türkiye radikal İslamcı gruplarla mücadele etti. Asla böyle bir şey olmaz... Biz biliyoruz ki birçok radikal grup sınırdan elini kolunu sallayarak Suriye’ye giriyordu. Burada bir denge politikası yürütülüyor, bu dengeler değil... Ama tabii ki Kürtler de artık bir aktör, dünya bunu görmeye başladı. Kürtler artık Suriye’de bir aktör. Radikal İslamcı gruplara karşı bir güç, korunması gereken bir güç. Şimdi yarın Kürtlerin satılıp satılmayacağını bilemiyoruz.”



‘TRUMP CAYDIRICI OLMAYA ÇALIŞIYOR’

Trump’ın, “Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederim” sözleriyle ilgili bir soru üzerine de Türk, “Bu aslında caydırıcı olmaya çalışıyor Trump... Bir operasyonun yapılmaması konusunda caydırıcı olmaya çalışıyor” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben ABD ve Rusya izni olmadan Türkiye’nin Suriye’ye gireceğini sanmıyorum. Buradaki hazırlıklar, son dönemlerde söylemler de değişti. ‘Gideriz, yıkarız’ yerine, ‘Sınırları güvence altına alıncaya kadar her türlü tedbiri alacağız’ gibi söylemde, satır aralarında bir değişiklik görüyorum. Ama sonuç olarak bazı liderler her zaman çılgın olabilir, çılgınlıklar yapabilir. Bu çılgınlıkların faturası da ağır olur. Gelecekle ilgili, ilişkileri açısından, kendi yurttaşıyla ilişkileri açısından, bundan sonra Kürtlerle olan ilişkisi açısından.”