HDP'ye seçim yardımı: Anayasa Mahkemesi blokeyi kaldırdı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin hesaplarına konulan blokeyi kaldırma kararı aldı. Karar oy çokluğuyla alındı. Buna göre seçim öncesi HDP 539,5 milyon TL hazine yardımı alacak.

KARARIN ALINMA SÜRECİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Başsavcılığın bu talebini ele aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin Hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili daha önce verdiği ret kararını hatırlatarak, yeni taleple ilgili varsa somut gerekçelerin 5 gün içinde Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini 5 Ocak 2023'te mahkemeye sundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da talebi 6 Ocak'ta görüştü. Görüşme sonrası HDP'nin hesaplarına tedbiren bloke konuldu. Karar 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021'de, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmış, iddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

Başsavcılık, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açtı. Anayasa Mahkemesi de 21 Haziran 2021'de yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

İşleyen süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ek deliller sundu, HDP de bu ek delillere karşı ek savunma süreleri istedi.