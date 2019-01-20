Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer'in açıklamaları, HDP'li Ayhan Bilgin'in telaşa kapılmasına neden oldu.

Mutluer, "Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlemektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Yerel Basınımız burada akılcı, sağduyulu ve milli perspektiften olaylara bakarak tavır almalıdır. HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, neden Kars'tan aday gösteriliyor? Nedeni çok basit. 'Algı operasyonu yapıp, HDP farklı şehirleri de kazanıyor. Siyasal gücümüz hala var, mesajını vermek.' Kars halkı ve kamuoyu bu oyuna gelmez. Karslı yurttaşlarımıza güvenim sonsuz. Karsımız bu yerel seçimde, Türk'te biziz, Kürt'te biziz, hepimiz Türk Milletiyiz, diyen Vatan Partisi'ni seçecektir." şeklindeki açıklamaları HDP'nin Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgin telaşa soktu.







“Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlemektedir.” — Mutluer diyor ki (@mutluerdiyorki) 19 Ocak 2019

Ben mecliste Azerbaycan dostluk grubundayım :) https://t.co/Q9Txir8AlY — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 19 Ocak 2019

Ermeni Soykırımı yalanının sıkı savunucu HDP’nin Kars Belediye Başkan Adayı Bilgin, Mutluer'in açıklamalarına, "Ben mecliste Azerbaycan dostluk grubundayım :)" demekle yetindi.En son Kars'ta yapılan kamuoyu yoklaması, Haber2000.com internet sitesinde "Sizce Kars Belediye Başkanı Kim olmalı?" sorusuyla yapılan anketti. O ankette Tuncay Mutluer birinci çıkmıştı.(http://www.haber2000.com/sizce-kars-belediye-baskani-kim-olm…) Kars'ta ki yerel anketlerde birinci sırada yer alan Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, Kars'ın "Efsane Başkanı" olarak, Karslı yurttaşlar tarafından seviliyor ve destekleniyor.