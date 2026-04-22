Hedef 3 yılda 800 bin gence staj imkânı

Genç istihdamı ve staj hedeflerinde üç yıllık stratejik plan açıklandı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin genç istihdamı ve staj politikalarına dair önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. İstihdamın korunması ve artırılmasının temel öncelik olduğunu belirten Işıkhan, İŞKUR bünyesinde yürütülen projelerin bu süreçte stratejik bir enstrüman olarak konumlandırıldığını ifade etti.

AMAÇ GENÇ İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Genç işsizliğiyle mücadele kapsamında İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı projesinin önemine değinen Bakan Işıkhan, özellikle eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan genç nüfusun iş gücü piyasasına kazandırılmasının hayati olduğunu belirtti. Gençlerin beceri sahibi yapılarak sektörel ihtiyaçlara cevap verecek düzeye getirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Işıkhan, bu grubun yarının inşasındaki stratejik konumuna dikkat çekti.

ULUSAL STAJ PROGRAMI VE REKOR BAŞVURU SAYISI

Ulusal Staj Programı’nın yönetim süreçlerindeki değişikliğe değinen Bakan Işıkhan, programın İŞKUR tarafından devralınmasıyla birlikte başvurularda rekor seviyeye ulaşıldığını bildirdi. Mevcut 333 bin başvurunun titizlikle değerlendirildiğini söyleyen Işıkhan, bu yıl içerisinde 200 bin öğrencinin staj programına dahil edileceğini, üç yıllık orta vadeli hedefte ise bu rakamın toplamda 800 bine çıkarılacağını vurguladı.

1 MAYIS KUTLAMALARI VE DEMOKRATİK OLGUNLUK

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle toplumsal barış mesajları veren Bakan Işıkhan, günün resmi tatil ilan edilmesinin kutlama atmosferini çatışma zemininden demokratik bir olgunluğa taşıdığını ifade etti. Sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının Taksim Meydanı’nda temsil görevlerini yerine getirmesi konusundaki imkanların açık olduğunu belirten Işıkhan, bu sürecin tarafların karşılıklı saygısı içerisinde yürütüldüğünü kaydederek tüm çalışanların bayramını kutladı.