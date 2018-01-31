Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi'nden yapılan Afrin açıklamasına Zonguldak Tabip Odası'ndan tepki geldi. Zonguldaklı hekimler, yaptıkları açıklamada "Afrin'deki Mehmetçiğin yanındayız. " mesajı verdiler.

Türk Tabipleri Birliği'nin, Türk ordusunun başarıyla yürüttüğü Afrin harekatına karşı yayınladığı sözde "savaş kaşıtı" bildiriye Zonguldaklı hekimlerden yanıt geldi.



Zonguldak Tabip Odası yaptığı açıklamada Afrin'de savaşan Mehmetçik'e selam yolladı.



ZONGULDAK TABİP ODASI'NDAN AFRİN AÇIKLAMASI

21.01.2018 tarihi itibari ile Türk Ordusu Suriye’ye, Afrin üzerinden terör ile mücadele etmek için girmiştir. Ülkemizin birliği, dirliği ve bütünlüğü ile bu ülkede yaşayan her vatandaşın huzuru açısından verilen bu mücadelede gönlümüz ordumuzun yanındadır. Tıpkı istiklal savaşında olduğu gibi bugün de ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu şartlarda biz sağlık çalışanlarının da görevli olduğunu biliyoruz. Ordumuzla birlikte Afrin’de bulunan meslektaşlarımızı da saygı ve sevgiyle selâmlıyoruz.”



Genel Merkezin açıklamasının aksine bir açıklama da Denizli Tabip Odası'ndan geldi. Oda Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem tarafından yapılan açıklamada da "Gönlümğz ordumuzladır" denildi.







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