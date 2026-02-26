Helikopter destekli şafak baskını: İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kent genelinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve elebaşılığını S.B.'nin yaptığı suç örgütü ile bu yapılanmaya silah temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ÜÇ İLDE 24 ADRESE HELİKOPTER DESTEKLİ BASKIN

Yürütülen fiziki ve teknik takiplerin ardından polis ekipleri; İzmir, Trabzon ve Mersin'de önceden tespit edilen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter desteğinin de sağlandığı baskınlarda, aralarında örgüt lideri S.B.'nin de bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin, operasyon kapsamında firari durumda olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.