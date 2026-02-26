Helikopter destekli şafak baskını: İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı

İzmir, Trabzon ve Mersin'de, S.B. liderliğindeki suç örgütüne ve örgüte silah sağlayan şahıslara yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Helikopter destekli şafak baskını: İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kent genelinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve elebaşılığını S.B.'nin yaptığı suç örgütü ile bu yapılanmaya silah temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ÜÇ İLDE 24 ADRESE HELİKOPTER DESTEKLİ BASKIN

Yürütülen fiziki ve teknik takiplerin ardından polis ekipleri; İzmir, Trabzon ve Mersin'de önceden tespit edilen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter desteğinin de sağlandığı baskınlarda, aralarında örgüt lideri S.B.'nin de bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin, operasyon kapsamında firari durumda olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

26 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?26 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?Ekonomi
26 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?26 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Ekonomi
izmir trabzon Mersin operasyon
Günün Manşetleri
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis ve şike açıklaması
İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı
Havalimanında uyuşturucu sevkiyatı
Öğrencilere ‘selefi yemini' ettirildi
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
''Yavrularımızın ilahi söylemesi ziyadesiyle gururlandırdı''
İstanbul merkezli 10 ilde uluslararası uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de f-16 uçağı düştü
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bebek ismi tartışması kanlı bitti Bebek ismi tartışması kanlı bitti
Gazete manşetleri 26 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 26 Şubat Perşembe
Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?