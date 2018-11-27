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Helikopter enkazı kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe'de, eğitim uçuşu esnasında düşen ve 4 askerin şehit olduğu, askeri helikopterin enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına Ankara'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katıldı.

Helikopter enkazı kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe'de henüz bilinmeyen nedenle düşen ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta bulunan enkazı  kaldırma çalışmalarına Ankara'dan gelen, askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katıldı.

Enkaz, trafik polisleri eşliğinde tırlarla kaza alanı yakınlarında bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürüldü.

Burada yapılacak incelemenin ardından helikopter parçalarının Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığı'na götürüleceği öğrenildi.

Ayrıca enkazın bulunduğu sokak köpükle yıkandı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruştuma devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sancaktepe
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