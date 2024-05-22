Helikopter kazasında saniye saniye yaşananlar ortaya çıktı! Reisi'nin özel kalem müdürü korkunç anları anlattı

İran'da yaşanan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehit olduğu helikopter kazasının son anlarında yaşananlar ortaya çıktı. Reisi'nin Özel Kalem Müdürü düşen helikopterin son anlarını anlattı. İşte kazanın son anlarında yaşananlar...

Helikopter kazasında saniye saniye yaşananlar ortaya çıktı! Reisi'nin özel kalem müdürü korkunç anları anlattı
Editör: Haber Merkezi
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Dünyanın merakla beklediği soru İran'daki helikopter kazasının nasıl yaşandığı... Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 9 kişinin şehit olduğu kazada son anda yaşananlar ortaya çıktı.

Uçuş sırasında arkadaki helikkopterde bulunan İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gholam Hossein Esmaili, son saniyelerde yaşananları anlattı.

Mehr News ajansının aktardığına göre Esmaili, dönüş uçuşunda saat 13.00 civarında "bölgedeki hava koşulları normalken" üç helikopterin havalandığını söyledi.

İRAN'DAKİ HELİKOPER KAZASI NASIL OLDU?

Uçuşun başladığı andan kazanın yaşandığı Varzeghan'ın dağlık bölgesindeki hava koşullarının elverişli olduğunu ifade eden Esmaili, kazanın uçuştan 45 dakika sonra yaşandığını kaydetti. Esmaili, "Yerde sis vardı ama helikopterlerle ilerlediğimiz havada sis yoktu. Ancak küçük ve sıkışık bir alanda, bir uçurumun üzerinde küçük bir bulut parçası vardı. Yükseklik açısından bu bulut bizim uçuşumuzun yüksekliğiyle aynı yükseklikteydi." dedi.

Esmaili'nin anlattıklarına göre filo komutanı olan ve Reisi'yi taşıyan helikopterin pilotu, diğer pilotlara bulutların üzerine çıkmalarını söyledi. 30 saniye sonra Reisi'nin helikopteri gözden kayboldu.

Helikopter kazasında saniye saniye yaşananlar ortaya çıktı! Reisi'nin özel kalem müdürü korkunç anları anlattı - Resim : 1

Diğer pilotlar, kaybolan helikopteri bulmak için bir kaç tur attı. Ancak aşağısı sisli olduğu için görüş sağlanamadı. İniş için bölge riskliydi. Telsiz bağlantısı da kurulamayınca 2 helikopter Sungur bakır madenine indi.

Diğer helikopterdeki yetkililer Reisi'nin helikopteriyle irtibat kurmaya çalıştı. Bir kişinin telefonuna ulaşıldı. O isim Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim idi. Kendini iyi hissetmediğini söyledi. Nerede oldukları sorulduğunda "Nerede ve neler olduğunu bilmediğini" belirtti, "etrafım ağaçlarla çevrili" dedi.

Durum Tahran'a bildirildi. Daha sonra 2 helikopterdekin yetkililer Reisi'nin helikopterini aramaya başladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # helikopter # reisi
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