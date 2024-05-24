Helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet İstanbul'da anıldı

İran'da helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda anıldı. Anma programında Başkonsolos Ahmed Muhammedi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın yanı sıra çok sayıda parti ve kurum temsilcisi konuştu. Programda mersiyeler okundu, emperyalizme karşı mücadele sözü verildi.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda, helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve helikopter görevlileri anıldı.



Anma etkinliğinde konuşan İran İstanbul Başkonsolosu "Allahtan İran ve Türkiye milletlerinin refahını ve yüceliğini" dedi.

İki ülke milli marşlarının okunduğu anma programında başkonsolosun konuşmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından ilk söz Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'a verildi.

"ETLE TIRNAK OLMUŞ İKİ TOPLUMUZ"

Sancak, Türk-Fars ve Türkiye-İran dostluğunu vurguladığı konuşmasında "Biz etle-tırnak gibi olmuşuz iki toplumuz" ifadelerini kullandı: "Şehname'ye göre aslında Türk ve Fars Feridun'un çocukları. Kaşgarlı Mahmut Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserinde derki başsız börk olmaz, Türksüz Fars olmaz diyor. Bu kardeşliğin, bu beraberliğin altını çiziyorum. Şimdi de 300 yıldır bir karabasan gibi insanlığın üstüne çökmüş büyük şeytan Amerika'nın başını çektiği Atlantik ittifakının saldırılarıyla, fitneleriyle karşı karşıyayız. Ve insanlık yeni bir uygarlık inşa etmenin şafağındayken, Asya ayağa kalkmışken gene bu büyük kalkışmaya liderlik edecek iki ortak kavimiz."

Asya'nın ayağa kalktığını ve Türkiye ile İran'ın bu ayağa kalkışa liderlik ettiğini vurgulayan Sancak "Şehitler bu uğurda şehit oldular. Onlar görev şehidi" dedi.

Şehitler için yazılan ve Mersiye adı verilen ağıtların da okunduğu etkinlikte duygulu anlar yaşandı.



Ayrıca etkinliğe çok sayıda siyasi parti ve kurum temsilcisi katıldı. Türkiye Ehlibeyt Alimleri Derneği, Caferi Alimler Birliği, Ehlibeyt Medya Grubu katılımcıları da yaptıkları konuşmalarda emperyalizmle mücadele vurgusu yaptılar.