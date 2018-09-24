Güvenlik güçleri teröre karşı dört koldan mücadele ediyor. Başarılı operasyonlarla hem PKK, hem FETÖ, hem de IŞİD'e ağır darbe vuruluyor. Buna göre son bir haftada 33 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ soruşturumalarında ise 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana'da da IŞİD'in sözde Adana emiri yakalandı.

Hem PKK, hem FETÖ, hem IŞİD....



Güvenlik güçleri dört koldan terör örgütleriyle mücadele ediyor. Başarılı operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor.



İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilançoya göre bir haftada 33 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



FETÖ'ye yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan FETÖ operasyonunda 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i aktif görevde bulunuyordu.



Şüphelilerin FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemi ile haberleştiği tespit edildi.



İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonynda ise Bylock kullandığı belirlenen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan Adana'da da IŞİD'e karşı başarılı bir operasyona imza atıldı. IŞİD'in sözde Adana emiri olan Eyüp Baksi, kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.



Örgütün sözde üst düzey isimlerinden olan Baksi, yapılan sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Terörist, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.​



ulusal.com.tr