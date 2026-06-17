Hem sitesi hem uygulamasına... LGBT platformuna erişim engeli getirildi

LGBTİ+ odaklı sosyal ağ ve tanışma uygulaması Hornet’in internet sitesi ile mobil uygulamalarına erişim engeli getirildi. Alınan bu karar doğrultusunda, platformun next.hornet.com alan adı ile Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen tüm mobil uygulamalarına erişim engeli uygulandı.

KARARIN ARKASINDA MAHKEME KARARI VAR

Erişim engeli kararının, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı bildirildi. Uygulanan bu engellemenin, söz konusu hakimliğin 5 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5236 sayılı kararı doğrultusunda resmiyet kazandığı belirtildi.

PLATFORMDA PAYLAŞILAN İÇERİKLER TAKİBE ALINDI

Kararın verildiği tarihte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hornet uygulamasına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yürütülen bu adli soruşturma kapsamında uygulamanın sıkı takibe alındığı ve platformda paylaşıldığı belirtilen bazı içeriklerin detaylı incelemeye tabi tutulduğu kaydedildi.