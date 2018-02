Silah teknolojisinde yeni adımlar atılıyor. Onlardan biri de TOSUN... Operasyonda görev alıyor, Mehmetçik'e yol açıyor. Kısacası teröristlerin barikatları, hendekleri TOSUN sayesinde daha az kayıpla aşılıyor. En önemli özelliği de insansız olması ve milli imkanlarla üretilmesi

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'e "yol açan" zırhlı insansız kara aracı TOSUN'un sahada başarıyla görevini sürdürdüğünü belirterek, "Amerika ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz." dedi.



Derebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda başta uzaktan kumandalı zırhlı araçlar olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı araç, zırhlı arazi tipi kamyonet, zırhlı komuta kontrol araçları, iş makinesi, vinç, silahlı operasyon robotu, güvenlik kabini, insansız kara ve hava araçlarıyla bunlara ait uzaktan kumanda sistemlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.







Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve askeri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN'un 3 yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.



Derebaşı, zırhlı araç üretiminde 10 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve 5 yıldır insansız araçlar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Şu an operasyonlarda 85 TOSUN görev alıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak sahadayız. Teknoloji ithal etmektense ihraç etmeye dayalı bir politikamız var. TOSUN uzaktan kumanda sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. İlk prototipimizi Amerika'ya gönderdik. Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edeceğiz. Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma geldik. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kumandalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıklarında dahi göreve devam edebildiler. ABD ve İsrail'den sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur."



"TOSUN barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda"



Hendek operasyonlarında kurulan beton barikatları yıkmaktaki gücü nedeniyle zırhlı kepçeye emniyet güçlerince "TOSUN" isminin verildiğini aktaran Derebaşı, uygun fiyatlarla üretebildikleri TOSUN'a özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.



Söz konusu araçların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer aldığına dikkati çeken Derebaşı, bu araçların yüksek mayın korumasına sahip olduğunu ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebildiğini söyledi.



Derebaşı, değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı müdahale için geliştirdikleri silahlı operasyon robotu PUSAT'ın ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle, öncü birliklerin aranılan techizatı olduğunu söyledi.







PUSAT'ın çok dar sokaklarda ve harabe alanlarda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanıldığına işaret eden Derebaşı, aracın TOSUN'un sahip olduğu özellikleri taşıdığını ve 4 personel taşıma kapasitesi bulunduğunu kaydetti.



Emniyet ve özel kuvvetler, yurt ve sınır koruması, sınır muhafazaları, barış kuvvetleri için tasarladıkları "BÖRÜ" araçlarına ilişkin de bilgi veren Derebaşı, bu araçların personel transferi, komuta kontrol araçları, silah taşıyıcı araçları ve VIP transferi için kullanıldığını söyledi.



Her türlü arazi şartlarında terör ve engellemelere karşı kullanılacak şekilde tasarlanan aracın operasyonel fonksiyonlarla donatıldığını dile getiren Derebaşı, Mehmetçik'in "yol arkadaşı" olan araçların hız, manevra ve dönüş kabiliyetini sağlayacak 6,7 litre turbo dizel motorla entegre edildiğini bildirdi.







"Seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz"



Bunların yanında, insansız hava araçları alanında da projeleri bulunduğunu anlatan Derebaşı, iniş kalkış için piste ihtiyaç duymayan, yüksek uçuş süresini yüksek taşıma kabiliyetiyle birleştiren bir platform tasarladıkları bilgisini verdi.



Derebaşı, 6 saat havada kalabilen "VTOL" insansız hava aracının her türlü hava koşulunda kolaylıkla harekat sahasına intikal ettirilebilen bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, "Uçuş testlerimiz başarıyla tamamlandı, seri üretim aşamasına gelmek üzereyiz. Tamamen yerli imkanlarla ürünümüzü tamamlayabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde silahlı kuvvetlerimizin emrine vermeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.