HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek’ten Amerika’da Filistin çıkışı
HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Küresel Hemşireler Birliği toplantısında yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Sendikanın paylaştığı açıklamada, Şimşek’in “soykırım derhal durdurulmalı” çağrısı yaptığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde birkaç gün önce düzenlenen Küresel Hemşireler Birliği (GNU)toplantısına Türkiye’yi temsilen katılan Genel Başkan Yunus Şimşek, “Safe Staffing” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan soykırımı sert bir dille kınadı.
Şimşek, konuşmasında katledilen masum sivillere ve görev başında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, bu durumu açık bir insanlık suçu olarak nitelendirdi.
Filistin halkının özgürlük ve tam bağımsızlık mücadelesine vurgu yapan Şimşek, uluslararası topluma soykırımı durdurma çağrısında bulundu.
Konuşmasının ardından salondan büyük takdir toplayan Yunus Şimşek, insanlık onurunu savunan bu tutumuyla uluslararası katılımcıların tebriklerini kabul etti.