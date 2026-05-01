HEP-SEN Taksim’de 1 Mayıs'ı kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) üyeleri İstanbul Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan 200’ü aşkın sağlık profesyoneli ve sendika üyesi, hayatını kaybeden işçileri anarak anıta çelenk bıraktı. Soğuk ve yağışlı hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen programda, sendika taleplerini içeren basın açıklaması okundu.

Ayrıca anıt önünde Genel Başkan tarafından Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu’nun (KASK) kuruluşu ilan edildi.

"SARI SENDİKA ELİYLE ÇÖKMÜŞ ÇIKARCILARIN DÜZENİ!"

Sendika üyeleri, basın açıklamasına geçilmeden önce Taksim Meydanı'nda mesai başında olan çalışanlara çiçek takdim etti. Ardından kürsüye gelen KASK Konfederasyonu ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı’nın "Memleket İsterim" adlı şiirini okuyarak başladı.

Şimşek, açıklamasında Türkiye'deki ekonomik darboğaza, mülakat sistemine ve liyakat sorunlarına değindi. Anıt önünde kalabalığa seslenen Şimşek, "Sorarım size, bu düzen 20 bin Türk lirasına, son 12 ayda enflasyon oranları yüzde 50’yi geçmiş. Son 12 ayda gıda enflasyonu yüzde 30’ların üzerine çıkmış ve böyle bir düzende 20 bin Türk lirasına geçinmeye çalışan emeklilerin düzeni midir? Bu düzen, yazılı sınavlarda derece yapıp sözel mülakatta gözlerinin içine pişkin pişkin bakılıp elenen ve maalesef ülkesini çok sevmesine rağmen yurt dışına göç etmek zorunda kalan gencin düzeni midir? Bu düzen, ataması yapılmadığı için hayatına kasteden öğretmenlerin, sağlık profesyonellerinin ve tüm emekçilerin mi düzenidir? Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz. Burada birilerine yaranmak için konuşmayacağım. Burası Taksim Meydanı, burada gerçekler konuşulur. Ve bu düzen; işçinin, köylünün, öğrencinin, esnafın, emeklinin yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin düzeni falan değildir. Bu düzen sermayenin, para sahiplerinin, patronların, ülkenin kamu kurumlarına çökmüş, sarı sendika eliyle çökmüş çıkarcıların düzenidir. Bu düzen maalesef ahlaksızların düzenidir" dedi.

"ÜLKENİN KAYNAKLARI KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN ELİNDE"

Sözlerinin devamında işçi sınıfının problemlerine ve gelir adaletsizliğine dikkat çeken Şimşek, adil ve eşit bir memleket taleplerini yineleyerek "Böyle bir düzen karşısında 85 milyonluk Türkiye’mizde, ülkemizde yaşamını bir iş gücü satarak kazananların yani işçi sınıfı 85 milyonluk Türkiye’nin en az yüzde 80’idir ve bize bu düzen diye dayattıkları, bakın gelir adaletsizliği kapsamında maalesef Avrupa’da ilk sıradayız. Bir avuç, bir avuç insan düzen altında Türkiye’nin işçi sınıfının, öğrencisinin, emeklisinin ve tüm emekçisinin üzerine, umuduna, hayatına çökmüştür. Son 12 ayda yüzde 50’nin üzerinde enflasyonla yaşamaya çalışıyoruz. Gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Ülkenin kaynakları küçük bir azınlığın elinde toplanmıştır. Bu ahval ve şeraitte duramayız, susamayız, gerçekleri eğip bükmeden konuşmak zorundayız. Bizler, işçi sınıfı olarak bu memlekette adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin karşılığının verildiği, güçlünün güçsüzü ezmediği, herkesin eşit yurttaş olduğu bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz. Çocukların geleceğe umutla bakabildiği, büyüklerin gözünün arkada kalmadığı bir memleket isteme hakkımızı Taksim Meydanı’nda haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.