Hain saldırıya AKP, CHP, MHP, İyi Parti ile PKK ve FETÖ’den destek geldi. Doğu Perinçek ise Haçlı İttifakı’na karşı Suriye’nin yanında olduklarını açıkladı.

Savaştığı tüm cephelerde yenilen, küresel üstünlüğünü yitiren ve itibarını kaybeden ABD, İngiltere ve Fransa’yla birlikte kimyasal saldırı bahanesiyle Suriye’ye saldırdı. PKK ile IŞİD’in önünü açan saldırıya ise Meclis’teki tüm partilerden destek geldi. Rusya ve İran gibi bölge ülkeler ise ABD’ye tepki göstererek, “Karşılıksız kalmaz” mesajı verdi.



BU HÜKÜMET TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİYOR



Suriye’ye yapılan ABD saldırısının ardından açıklama yapan Doğu Perinçek, ABD füzelerini memnuniyetle karşılayan Erdoğan yönetiminin Türk milletini temsil etmediğini söyledi. Perinçek, şunları kaydetti: “Suriye Devleti’nin, Suriye Ordusu’nun, Suriye milletinin, kardeşlerimizin, komşularımızın yanındayız. Onlarla yüreklerimiz birlikte çarpıyor. Onların ABD emperyalizmine karşı kahramanca direnişini Türkiye’den destekliyoruz. Müslümanların vurulmasını, mazlumların vurulmasını memnuniyetle karşılayan bir yönetim Türkiye’yi temsil edemez. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl komşuluk? Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl insanlık? Türkiye bu hükümetten kurtulacak ve Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu, Suriye’ye dost, insanlığa dost, komşuluğa vefa ve sadakat gösteren bir hükümete Türkiyemizi kavuşturacağız.”



AKP DESTEKÇİ



ABD’nin Suriye’ye saldırısına AKP’den destek geldi. Tayyip Erdoğan “Cevapsız bırakılamazdı” derken, Binali Yıldırım “Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.



MHP SUSKUN



MHP, saldırıya sessiz destek verdi. Tüm siyasi partiler konu hakkında açıklama yaparken, MHP lideri Devlet Bahçeli ve diğer parti yöneticileri saldırıya yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.



CHP YALANA SU TAŞIDI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur” sözleriyle ABD’nin yalanına su taşıdı. Kılıçdaroğlu daha önce de ‘diktatör’ diyerek Beşar Esad’ı hedef almıştı.



İYİ PARTİ MEMNUN



İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray “Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı” sözleriyle saldırıya destek verdi. Çıray, Türkiye Kalkanı kurulmasını istedi.



