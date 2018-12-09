banner999
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dünya şampiyonu
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

Hepsini yuttu, çekilen röntgen sonucu yakayı ele verdi

Atatürk Havalimanında Hollandalı bir yolcunun vücudunda 116 kapsül halinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu yakalandı.

Hepsini yuttu, çekilen röntgen sonucu yakayı ele verdi

Hepsini yuttu, çekilen röntgen sonucu yakayı ele verdi.

Hollanda uyruklu bir yolcu, 30 Kasım'da Brezilyadan Atatürk Havalimanına geldi. Güvenlik güçleri yabancı yolcudan şüphelendi.

Ekipler şahsı gözaltına aldı. Üzerinde ve bavulunda yapılan detaylı aramada bir şey bulunamadı. Vücudunda uyuşturucu madde olabileceği tahmin edildi. Bunun üzerine kontrol için hastaneye sevk edildi.

Gerçek rötgen çekiminde ortaya çıktı. Emniyet güçleri şüphelerinde haklı çıktı. Hollanda vatandaşının midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116  kokain kapsülü tespit edildi.

Zanlının yuttuğu uyuşturucu dolu kapsüller yapılan müdahaleyle vücudundan çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen Hollandalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk havalimanı #Hollanda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.