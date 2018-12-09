Atatürk Havalimanında Hollandalı bir yolcunun vücudunda 116 kapsül halinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu yakalandı.

Hepsini yuttu, çekilen röntgen sonucu yakayı ele verdi.



Hollanda uyruklu bir yolcu, 30 Kasım'da Brezilyadan Atatürk Havalimanına geldi. Güvenlik güçleri yabancı yolcudan şüphelendi.



Ekipler şahsı gözaltına aldı. Üzerinde ve bavulunda yapılan detaylı aramada bir şey bulunamadı. Vücudunda uyuşturucu madde olabileceği tahmin edildi. Bunun üzerine kontrol için hastaneye sevk edildi.



Gerçek rötgen çekiminde ortaya çıktı. Emniyet güçleri şüphelerinde haklı çıktı. Hollanda vatandaşının midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 kokain kapsülü tespit edildi.



Zanlının yuttuğu uyuşturucu dolu kapsüller yapılan müdahaleyle vücudundan çıkarıldı.



Adliyeye sevk edilen Hollandalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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