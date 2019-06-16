Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların yaşadığı mağduriyetle ilgili çok önemli mesajlar verildi. Mesajları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak paylaştı. İşte her EYT'linin okuması gereken çok önemli mesajlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, mağduriyetleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.



Özüpak, şunları belirtti:



"Gücümüz, haklılığımızdan geliyor.



Haklıyız ve EYT kazanacak.



Sevgili EYT'li dostlar



Bizler sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz.



EYTSYD Dernegi herzaman mağdurun sesi olmaya devam edecektir.



BİZ İNANIRSAK HERŞEYİ DEGİŞTİRİRİZ.



Sonuna, sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz.



EYT SYD Derneği her zaman mağdurların sesi olmaya devam edecektir."



ulusal.com.tr