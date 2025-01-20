Her kadın çalışan için 22 bin 104 TL destek ödemesi!

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon Euro harcama yapılması planlanıyor.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor.