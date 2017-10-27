CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Esnaf işsizliğinin büyümemesi için SGK prim ödemelerinin 2018 yılına yayılması konusunda hükümetten adım bekliyoruz. Bu noktada her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Esnaf işsizliğinin büyümemesi için SGK prim ödemelerinin 2018 yılına yayılması konusunda hükümetten adım bekliyoruz. Bu noktada her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.



Budak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl içinde KOBİ'lere ve esnafa yönelik ciddi kredi paketleri açıklandığını ancak sıkıntıların aşılamadığını belirtti.

Sadece kredi müjdesi açıklanarak işlerin yoluna girmediğini belirten Budak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in SGK prim ödemeleri ile ilgili önerisini desteklediklerini bildirdi.



Budak, şunları kaydetti:

"Yıl başındaki SGK prim ödemeleri, 2017 sonuna ertelendi. Kredi ve ertelemeler nefes aldırsa da sorunları çözmedi, sıkıntıyı biraz öteledi. Kredi geri ödeme ve SGK prim ödemeleri dönemi gelince, yaklaşık 1,7 milyon esnafımız ödeme güçlüğüne düştü. Takibe düşen kredi oranı yükselişe geçerek yeniden yüzde 5’in üzerine çıktı. Protestolu senet tutarı 9 ayda yüzde 8,5 artarak 9,2 milyar liraya çıktı. Tüm bunlar piyasada işlerin iyi gitmediğinin, esnafın ödeme güçlüğü içinde olduğunun göstergesidir. TESK Başkanı Palandöken, 'Ertelenen SGK prim ödemeleri 2018 yılının ocak ayından başlamalı ve 6 aya yayılarak tahsil edilmeli.' önerisi yapmıştır. Esnafımız adına bu öneriyi destekliyoruz. Esnaf işsizliğinin büyümemesi için SGK prim ödemelerinin 2018 yılına yayılması konusunda hükümetten adım bekliyoruz. Bu noktada her türlü desteğe hazırız."