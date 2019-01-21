Türkiye'de her yıl milyonlarca kişi dolandırılıyor. Dolandırılan kişilerin bir çoğu hakkını aramak için dolandırıcıların peşine düşüyor. Onlardan biride Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Deniz Öner. Beyaz eşya servisi tarafından dolandırılan Öner, yılmadı tam 2 sene sonra dolandırıcıları buldu.

Türkiye'de her yıl milyonlarca kişi dolandırılıyor. Dolandırılan kişilerin bir çoğu hakkını aramak için dolandırıcıların peşine düşüyor. Onlardan biride Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Deniz Öner. Beyaz eşya servisi tarafından dolandırılan Öner, yılmadı tam 2 sene sonra dolandırıcıları buldu.

Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Deniz Öner tam 2 sene önce dolandırıldı. Ancak dolandırıcılar bu sefer sert kayaya çarptı.Tüketici Sorunları Derneği Başkanı dedik ama deniz öner dolandırldığı zaman başkan değildi hatta üye bile değildi.Dolandırıcılık onu başarı öyküsüne götürdü.Bizde dolandırıcılık haberini yapmak için sokağa çıktık ve abimize rastaldık dolandırıldınız mı hiç?Türkiye'de her yıl milyonlarca kişi dolandırılıyor.Uzmalarsa doalndırcılığa karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor.