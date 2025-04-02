Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık iller bunlar olacaktı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından edinilen bilgilere göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık iller işte bunlar olacaktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından edinilen bilgilere göre; herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı tablo şu şekilde olacaktı:
10. Hatay
Herkes doğduğu topraklarda yaşasaydı şu an Türkiye'nin en kalabalık onuncu şehir 1 milyon 881 bin 744 kişi ile Hatay olacaktı
9. İzmir
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehir 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir olacaktı.
8. Erzurum
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık sekinci şehir 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum olacaktı
7. Sivas
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık yedinci şehri 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas olacaktı.
6. Samsun
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehri 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun olacaktı.
5. Ankara
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehri 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara olacaktı.
4. Diyarbakır
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır olacaktı.
3. İstanbul
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul olacaktı.
2. Konya
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya olacaktı
1. Şanlıurfa
Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı.