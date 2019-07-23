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Herkes MHP'li Arzu Erdem'in bu EYT mesajını paylaşıyor - Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Bir EYT'li yurttaş, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'ın dün yaptığı "Biz bunları seçim yatırımı, oy için yapmadık" ifadelerine gösterdiği tepkide Aycan için partisinin lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den haberi olmadığını belirtti. Vatandaş, "Bu şekilde millete vekalet edemezsiniz" ifadelerini kullandı. EYT'li yurttaş, MHP'li Arzu Erdem'in 27 Mayıs 2018 tarihinde partisinin 2018 seçim beyannamesiyle ilgili yaptığı paylaşımı da mesajına ekledi. İşte o tepki

Herkes MHP'li Arzu Erdem'in bu EYT mesajını paylaşıyor - Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'ın dün yaptığı "Biz bunları seçim yatırımı, oy için yapmadık" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Bir EYT'li yurttaş, Aycan için partisinin lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den haberi olmadığını belirtti. Vatandaş, "Bu şekilde millete vekalet edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

EYT'li vatandaş, tepkisini şöyle sürdürdü:

"NEDEN SEÇİM BEYANNAMENİZE EYT EKLEDİNİZ O ZAMAN? 

NEDEN BİZİ KANDIRIP OYLARIMIZI ÇALDINIZ? 

MİLLETTEN ALDIĞINIZ O BEĞENMEDİĞİNİZ 49 MİLLETVEKİLİ VAR YA , YENİ GENEL SEÇİMDE ONU DA ALAMAYACAKSINIZ, BİZ NASILSA EMEKLİ OLACAĞIZ BİRGÜN.. HEPİNİZİ VİCDANINIZDA BOĞULUN....!"

EYT'li yurttaş, MHP'li Arzu Erdem'in 27 Mayıs 2018 tarihinde partisinin 2018 seçim beyannamesiyle ilgili yaptığı paylaşımı mesajına ekledi.

MHP'li Erdem'in paylaşımında "#MHP 2018 Seçim Beyannamesi Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi.. #eyt DEVLET SÖZÜ!" ifadeleri yer alıyor.

ulusal.com.tr



Etiketler; #mhp #arzu erdem #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve şartlı ceza indirimine dair "Biz bunları seçim yatırımı, oy için yapmadık. Vatandaşımızın bize sitem etmemesi lazım. @YildizFeti abiye haksızlık yapılıyor. MHP'ye haksızlık yapılıyor. Günaydın mesajı atıyoruz, altına saldırıyorlar. Biz hükümet değiliz, seçim ortağıyız. İttifak yaparken pazarlık yapmadık. AK Parti ile uzlaşmak önemli" ifadelerini kullandı. Aycan'ın bu ifadeleri, tepki çekti
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