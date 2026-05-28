Herkes o fiyatları konuşuyordu: Ticaret Bakanlığı'ndan Fethiye'deki restorana fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığına bağlı Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ve fiyat uygulamalarıyla gündeme gelen işletmeye yönelik harekete geçti. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılarak söz konusu adreste kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan denetimler neticesinde, menü ve tarifelerdeki 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildi. Bu ihlaller sebebiyle işletme hakkında idari para cezası uygulandı.

O 5 ÜRÜN İÇİN DOSYA KURULA GİDİYOR!

Uygulanan idari para cezasının yanı sıra, işletmedeki 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında da gerekli değerlendirmeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerle ilgili ilave cezai işlem uygulanması amacıyla hazırlanan dosyayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirecek.

TURİZM SEZONUNDA DENETİMLER HIZ KESMEYECEK

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya yönelik adımların devam edeceğini bildirdi. Bayram döneminde ve turizm sezonunda tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

FAHİŞ FİYATA KARŞI ÜÇ FARKLI İHBAR HATTI

Bakanlık, vatandaşların da denetim sürecine katılımının büyük önem taşıdığını hatırlattı. Tüketicilerin, fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları resmi mercilere bildirmeleri istendi. Bu bildirimlerin CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığının HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde yapılabileceği ifade edildi.