Herkes telefona sarıldı! Bu gizemli cisim ne?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü. Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.