Herkes telefona sarıldı! Bu gizemli cisim ne?
Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim merak uyandırdı. Cismin göktaşı olduğu öne süren vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlara sarıldı.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü. Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.