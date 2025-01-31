Herkes telefona sarıldı! Bu gizemli cisim ne?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim merak uyandırdı. Cismin göktaşı olduğu öne süren vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlara sarıldı.

Sude İnak Sude İnak
Herkes telefona sarıldı! Bu gizemli cisim ne?
Yayınlanma:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü. Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.

Soğuk ve yağışlı hava geri mi dönecek?Soğuk ve yağışlı hava geri mi dönecek?Hava Durumu
ankara
Günün Manşetleri
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
Çok Okunanlar
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu