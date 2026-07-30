Hesap kiralama yöntemiyle milyonluk işlem iddiası: 4 şüpheli tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yürütülen yeni bir soruşturmanın düğmesine bastı.

Yapılan çalışmalarda, banka hesap bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına açan şüphelilerin bu sistem üzerinden yüksek işlem hacimlerine ulaştığı tespit edildi. Ekipler, bu yöntem üzerinden çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı değerlendirilen şahıslar hakkında geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Hazırlanan dosyada şüphelilerin, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" ile "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen tespitlerin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık makamındaki işlemlerinin bitmesiyle mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, hakimlik tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.