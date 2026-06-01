Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor! CHP'de delegeler ve yakınları mercek altında

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturmada çok konuşulacak bir son dakika gelişmesi yaşandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayın kaderini belirleyen isimler için resmen harekete geçti.

Toygu Ökçün
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayı'na yönelik bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, kurultayda oy kullanmış olan tüm delegeler ile bu kişilerin birinci derece yakınları incelemeye alındı.

MASAK, BANKA VE SGK KAYITLARI RESMEN TALEP EDİLDİ

Yürütülen soruşturma doğrultusunda savcılık, ilgili kurumlardan resmi taleplerde bulundu. Kurultayda oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtlarının ilgili kurumlardan istendiği öğrenildi. Başsavcılığın ilgili veriler üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.

