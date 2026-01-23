Hesaplarında milyarlarca lira dönüyordu... 17 ilde siber vurgun operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber dolandırıcılık suçlarına yönelik son iki hafta içinde 17 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 118 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 68'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerin mali profilleri incelendiğinde, 2020-2026 yılları arasında banka hesaplarında toplam 2 milyar 183 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

SAHTE İLANLARDAN YASA DIŞI BAHİSE KADAR HER YOLU DENEMİŞLER

Operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olarak yürütüldü.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin yöntemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde il jandarma komutanlıklarımızca; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi."

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu bildirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.