Hesaplarından tam 4 Milyar 800 Milyon TL geçti! Jandarma ve MASAK'tan 34 ilde siber operasyon

Jandarma ve MASAK iş birliğiyle tam 34 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Yasa Dışı Bahis' operasyonlarında, milyarlarca liralık kara para trafiği deşifre edildi. Hesaplarında dudak uçuklatan cinsten toplam 4 milyar 800 milyon TL hareketlilik bulunan 293 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 159'u demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

JANDARMA VE MASAK REKOR HACMİ BÖYLE DEŞİFRE ETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından aylardır süren teknik ve fiziki takibat neticelendirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya başta olmak üzere tam 34 il merkezli yürütülen şafak operasyonlarında şebekenin kirli çarkı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için organize şekilde nakil operasyonları yürüttükleri ve sosyal medya platformlarında verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları ağlarına düşürerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları net olarak tescillendi.

34 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: ADRESLER DİJİTAL CEPHANELİĞE DÖNDÜ

Mali polis ve siber dedektiflerin koordineli bastığı hücre evlerinde yapılan aramalarda, suç şebekesinin yasa dışı işlemlerde kullandığı çok sayıda akıllı telefon, bilgisayar, hard disk, sim kart ve siber tescil dökümanı ele geçirildi. MASAK’ın mercek altına aldığı banka ve kripto varlık hesap incelemelerinde, suçtan elde edilen ve şebeke üyeleri arasında transfer edilen paranın toplam hacminin 4 milyar 800 milyon TL olduğu belirlendi. Rakamın büyüklüğü, siber suç şebekesinin ulaştığı ekonomik tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

MAHKEMEDEN TOKAT GİBİ KARAR: 159 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki sorgu ve yasal tescil işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 293 şüpheli hakkında karar çıktı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 159’u "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Yasa Dışı Bahis Oynatmak/Aracılık Etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslardan 94’ü hakkında mahkemece adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, geriye kalan diğer şüphelilerin jandarma komutanlıklarındaki yasal işlemlerinin ve bağlantılı siber operasyonların kesintisiz devam ettiği bildirildi.