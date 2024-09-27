Heybeliada Ruhban Okulu açılıyor: Hükümetin Patrikhane politikası eleştiriliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildiğini belirten Bartholomeos, "Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” dedi. Patrikhane politikasının boşlukta kaldığını söyleyen Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, "o boşluktan bu patrik epeyce yararlandı" diyerek Hükümeti eleştirdi.



Ekümenik sıfatıyla Atina'ya giden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağı mesajı verdi.



Gökçeaada'nın Atina ile birleştirilmesi anlamına gelen Pan-İmroz Konferansı için Yunanistan'da olan Bartholomeos, Yunan basınına demeç verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildiğini belirten Bartholomeos, "Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” dedi.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye'nin Patrikhane politikasına dikkat çekti. Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan sonrası oluşturduğu politika doğrultusunda, Patrikhane’nin bir Türk kurumu olduğunu ve Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olması gerektiğini” ifade etti.



Prof. Dr. Ünal, yeni bir politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hükümetin konuyla ilgili tutumunu da eleştiren Prof. Dr. Ünal, “Burada oluşturacağımız politikanın temeli, Lozan sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği anlayış olmalıdır” dedi.

Ünal, “Hükümetin bu durumu kabul etmesi, ‘ben sizden izin almıyorum’ anlamına geliyor. Bu adımların hangi toplumsal sorunlara çözüm üreteceği, veya Türkiye'nin lehine bir dış politika sorunu çözme beklentisi taşıyıp taşımadığı belirsiz,” şeklinde konuştu.